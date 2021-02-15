"Автоваз" отзывает в России более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" отзывает в России 9 311 автомобилей Lada модели Xray. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с января по май 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", - отметили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут бесплатными для владельцев, указали в Росстандарте.

Осенью "АвтоВАЗ" отозвал 90 124 автомобиля Lada моделей Xray и Vesta из-за возможного повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.