Медведев предложил обсудить идею института единого регионального оператора газификации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил единороссам обсудить идею создания института единого регионального оператора газификации для решения проблемы так называемой последней мили.

"Подключение домохозяйства к газу часто тормозится буквально в нескольких метрах, в прямом смысле слова, от построенного газопровода, а исполнители, естественно, переводят стрелки друг на друга. Из-за этой путаницы невозможно определить конечного исполнителя, - сказал Медведев в понедельник на партийном онлайн-совещании по газификации регионов. - Здесь есть идея, можно было бы ее тоже обсудить, чтобы ввести в законодательство институт единого регионального оператора газификации, который поможет четко распределить зоны ответственности".

Кроме того, Медведев призвал обратить повышенное внимание на устранение бюрократических барьеров при подключении к сетям потребителей. По его данным, средний срок подключения в 2019 году составил 237 дней.

"Это страшно долго. Надо повышать доступность и удобство этого процесса. Можно было бы предусмотреть возможность комплексного договора на предоставление коммунальной услуги по газоснабжению, включая услуги по подключению, поставке и техническому обслуживанию, и, конечно, использовать то, что сейчас неплохо работает, <…>, я имею в виду форматы МФЦ и портал государственных услуг", - предложил он. При этом, отметил политик, единый региональный оператор мог бы консультировать людей, помогать им оформлять документы, что сократило бы средний срок подключения до 130-135 дней.