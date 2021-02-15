Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили в споре с Украиной сумму ущерба на $100 млн

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" увеличили сумму ущерба на $100 млн - до $3,6 млрд для взыскания с Украины в международном арбитраже. Об сообщила пресс-служба предприятия "Мотор Сич".

"Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже, - с $3,5 млрд до не менее чем $3,6 млрд", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании.

Рост суммы требований, пояснили в "Мотор Сичи", обусловлен расширением группы истцов еще несколькими китайскими акционерами, "которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств".

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы по сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США с целью познакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны, и, по мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу "Мотор Сич" китайцам.

На китайские акции Службой безопасности Украины (СБУ) наложен арест. По информации инвесторов, в течение трех лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. Китайские инвесторы инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценивали ущерб от сложившейся ситуации в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января этого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против китайской компании Skyrizon - инвестора "Мотор Сич", а также гражданина Китая Ван Цзин, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.