Сельхозпроизводители за неделю снизили цены на рожь, молоко, масло и муку

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ отмечает снижение цен у сельхозпроизводителей за последнюю неделю на рожь, молоко, сливочное масло и пшеничную муку. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время Минсельхоз уже отмечает снижение цен сельхозтоваропроизводителей на отдельные категории. В частности, с 3 по 10 февраля снизилась стоимость продовольственной ржи (-1,6%), молока пастеризованного (-0,3%), масла сливочного 82,5% (-0,7%), муки пшеничной (-0,5%) и др.", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что в России в период с 15 февраля до 30 июня 2021 года введена квота на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Кроме того, с 15 февраля в рамках пошлины поставки пшеницы будут облагаться пошлиной в размере €25 за тонну. По мнению министерства, начало действия тарифной квоты на экспорт зерновых и пошлины на вывоз пшеницы позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации. В том числе мера поможет не допустить скачкообразного роста цен на большой ряд базовых продуктов питания для населения - мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочнмеую продукцию, яйца.

"Следующий этап введения зерновых пошлин, который ожидается с марта 2021 года, позволит дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости и управляемости ситуации на рынке", - добавили в Минсельхозе.

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта.