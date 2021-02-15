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Правительство назвало возможные источники финансирования ускоренной газификации регионов

Среди них задолженность регионов перед Минфином и изменение тарифа на газораспределительные организации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Возможными источниками финансирования газификации на следующие 10 лет могут стать задолженность регионов перед Минфином, изменение тарифа на газораспределительные организации, индексация оптовых цен на газ, а также предложенный "Газпромом" вариант "котлового метода", то есть разделение тарифа на две части: региональный и единый федеральный. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на селекторном совещании "О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям".

"Здесь могут быть разные механизмы нахождения этого источника, чтобы не просить губернаторов выделять средства из своих и так бедных бюджетов. Это может быть индексация оптовых цен на газ, акциз на газ. Алексей Борисович (Миллер - прим. ТАСС) предложил еще вариант "котлового метода", то есть разделение на два тарифа (федеральный и региональный)", - заметил он.

"Мы также рассматриваем как качестве источников средства, которые регионы на сегодняшний день имеют в качестве задолженности перед министерством финансов, то есть кредиты, которые ранее были взяты. Есть разъяснение Минфина о том, что эти средства могут быть направлены в том числе и на вопросы газификации. Как вариант, обсуждается изменение тарифа на газораспределительные организации, с тем, чтобы покрыть расходы, связанные с реализацией последней мили. В ближайшее время вы подготовим эти предложения", - добавил Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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