Контракт "Газпрома" с Молдавией о поставках газа действует до конца сентября

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Контракт на транзит и поставку российского газа в Молдавию действует до конца сентября 2021 года, говорится в отчете "Газпрома".

В декабре компания "Молдовагаз" сообщила, что контракт с "Газпромом" продлен до конца 2021 года.

"В декабре 2020 года подписаны дополнения к действующим контрактам на поставку и транспортировку газа, пролонгирующие их действие до 30 сентября 2021 года", - отмечается в отчете.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали среднесрочный контракт в декабре 2006 года. Согласно предусмотренной в договоре формуле, закупочная цена на газ для Молдавии меняется с учетом динамики цен на нефтепродукты. С 2012 года контракт регулярно пролонгируется.

По итогам 2020 года среднегодовая закупочная цена российского газа для Молдавии составила $148,87 за тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.