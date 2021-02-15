"Газпром" с начала года увеличил экспорт газа на 36,5%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 февраля, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,5% (или на 7,4 млрд куб. м) - до 27,5 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга. Также компания нарастила добычу на 6,9% (или на 4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 70 млрд куб. м.

В частности, закупки увеличили такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%).

Кроме того, продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". "Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Так, 11 февраля поставки достигли нового рекордного уровня и на 2,7% превысили плановые суточные объемы", - говорится в сообщении компании.

Также "Газпром" с начала года увеличил поставки газа и на внутренний рынок - на 16% (на 7,1 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года добыча газа "Газпромом" составила 452,7 млрд куб. м газа, экспорт в страны дальнего зарубежья - 179,3 млрд куб. м. По "Силе Сибири" холдинг поставил с Чаяндинского месторождения 4,1 млрд куб. м газа.