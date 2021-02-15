Продажи в магазинах duty free на Хайнане в День всех влюбленных превысили $43 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли (duty free) на острове Хайнань в День всех влюбленных (отмечается 14 февраля) превысили 280 млн юаней (свыше $43 млн по текущему курсу). Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Наньхайван".

По его данным, за весь период с 11 февраля, когда в Китае начались праздники по случаю наступления года Белого быка по лунному календарю, и до минувшего воскресенья включительно эти особые пункты розничных продаж на территории провинции посетили около 98 тыс. человек. Согласно официальным подсчетам, туристы и местные жители потратили там свыше 729 млн юаней (более $113 млн).

Таким образом, по сравнению с аналогичным четырехдневным периодом прошлого года, когда эпидемия нового коронавируса серьезно нарушила работу торговых точек по всей стране, продажи duty free на Хайнане выросли примерно в 45 раз.

Как уточнил портал, в этом году магазины беспошлинной торговли острова предложили покупателям хорошие скидки, а также организовали целый ряд акций по стимулированию продаж. Одной из главных задач в текущем сезоне стало расширение как количества, так и ассортимента престижной продукции, пользующейся повышенным спросом.

В 2011 году китайское правительство приступило к реализации экспериментальной программы по развитию на Хайнане сети duty free. За 10 лет количество этих торговых объектов возросло до девяти: четыре находятся в курортном городе Санья на южном побережье, столько же в Хайкоу (административный центр провинции) и один в небольшом населенном пункте Боао (восточная часть острова), где ежегодно проводится Азиатский экономический форум.

Согласно статистике, в 2020 году объем продаж в местных магазинах беспошлинной торговли превысил 31,5 млрд юаней ($4,8 млрд).