Минэнерго отмечает рост производства бензина в России в феврале

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ отмечает рост производства на российских нефтеперерабатывающих заводах в феврале после падения в январе, заявил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны. Уже в феврале загрузка НПЗ постепенно растет для эффективного ответа на вызовы рынка", - отметил он.

Правительство ранее рекомендовало нефтяникам увеличить производство бензина и дизельного топлива на НПЗ, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

"В январе 2021 года топливный рынок продолжал находиться под влиянием сохраняющихся ограничений пандемии коронавируса, изменивших ценовую конъюнктуру на мировых энергетических рынках, а также снизивших потребление топлива в России. Вследствие этого в январе 2021 года зафиксировано снижение производства бензина и дизтоплива относительно января 2020 года", - сказал Сорокин.

"При этом за счет сокращения экспорта бензина поставки на внутренний рынок в январе 2021 года сократились всего на 3,2% относительно января 2020 года, а поставки дизельного топлива, напротив, выросли на 7,5% за счет постепенно восстанавливающейся экономической активности в регионах страны", - добавил он.

По данным ЦДУ ТЭК, с 3 по 9 февраля отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 4%, дизельного топлива - на 10,6%.