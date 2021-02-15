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Состояние Владимира Потанина выросло до $30 млрд впервые в истории российского Forbes

Отмечается, что причина в росте котировок акций "Норникеля"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина достигло отметки в $30 млрд, об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes.

Отмечается, что причина в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 20:39 мск они торговались на уровне 26 232 рубля за акцию, в пике стоимость ценных бумаг достигала 26 300 рублей за акцию.

Издание дополняет, что на рост акций "Норникеля" не смогло повлиять даже недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Стоит отметить, что тогда акции компании перешли к снижению лишь на 1% в ходе торгов на Московской бирже и достигли уровня 25 464 тыс. рублей за бумагу. Также рост ценных бумаг "Норильского никеля" объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет: медь $8400 за тонну, никель $18 700 за тонну, палладий $2470 за унцию, а платина поднялась до уровня $1300 за унцию.

Немногим отстают от Потанина другие металлурги: состояние совладельца "Северстали" Алексея Мордашова составляет $28,4 млрд, совладельца НЛМК Владимира Лисина - $26 млрд.

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