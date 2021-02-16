Число DDoS-атак онлайн-магазинов в России выросло вдвое в 2020 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на российские онлайн-магазины в 2020 году выросло по сравнению с годом ранее в два раза, почти половина атак пришлись на четвертый квартал. Об этом ТАСС сообщили в компании "Ростелеком-Солар".

По данным экспертов направления "Кибербезопасность" "Ростелекома", в четвертом квартале произошло 40% всех DDoS-атак за 2020 год, что связано с резким увеличением спроса на услуги онлайн-магазинов, так как в этот период начинается сезон распродаж и подготовка к новогодним праздникам. "Интернет-торговля находится в фокусе внимания киберпреступников уже не первый год. Однако на фоне введения различных карантинных мер популярность этой отрасли возросла, что сделало ее еще более привлекательной целью для злоумышленников", - отмечают в компании.

В случае успешной реализации ущерб от подобных атак мог составить в среднем около 600 тыс. рублей в день для крупного онлайн-магазина и 50-100 тыс. рублей в день - для небольшого, оценили эксперты.

Так, среди целей DDoS-атак на ретейл эксперты назвали удар по репутации магазина, нанесение бизнесу серьезного финансового вреда, а также вымогательство, когда хакеры совершают слабую показательную атаку и требуют деньги, чтобы предотвратить более масштабный сбой. "Иногда DDoS-атака используется как своего рода "шумовая завеса", отвлекающая ИБ-службу компании-жертвы от другого, более серьезного инцидента, например кражи конфиденциальных данных покупателей", - добавили в компании.

На фоне резкого увеличения спроса на онлайн-услуги злоумышленники стали искать быстрые и дешевые методы организации DDoS "здесь и сейчас", рассуждает руководитель направления Anti-DDoS сервисов Solar MSS "Ростелекома" Тимур Ибрагимов. "При этом киберпреступники делали ставку на длительность атак, чтобы "измотать" жертву и наверняка вывести из строя ее ресурсы. Использование простых технологий для организации DDoS в целом отличает прошедший год. Этот тренд прослеживается в контексте атак не только на онлайн-ритейл, но и на другие отрасли", - резюмировал он.