"Ведомости": Минтрансу предложили увеличить в 1,5 допустимый вес животных в самолете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Союз кинологических организаций России, в который входят 1,5 тыс. общественных объединений, клубов и питомников собак всех пород, направил в Минтранс РФ предложение повысить допустимый вес животного (включая вес переноски) в багажном отделении самолета с 50 кг до 75 кг. Об этом во вторник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

"Сегодня россияне очень часто хотят провезти животное весом, например, 55 кг, но по авиационным правилам это невозможно. При этом только сама клетка для животного может весить до 10-15 кг, то есть допустимый вес животного на рейсе "съедается". Ограничение веса багажа до 75 кг является распространенной международной практикой среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков", - отметил президент организации Владимир Уражевский.

Сейчас Минтранс проводит консультации с эксплуатантами воздушных судов по этому вопросу, но решение пока что не принято, пишут "Ведомости" со ссылкой на сопровождающее письмо министерства.

Как сообщил газете представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, такая инициатива также прорабатывалась летом 2020 года рабочей группой авиакомпании. "В рабочую группу входят представители крупнейших кинологических и фелинологических ассоциаций и федераций России. Их эксперты познакомились со всей цепочкой услуг и сервисов партнеров и подрядчиков, с техническими и юридическими ограничениями. Это предложение требует участия регулятора", - приводит издание его слова.

В авиакомпании "Россия" газете сообщили, что обычно перевозка животных весом 75 кг не востребована у пассажиров. "Если возникает необходимость перевезти такой груз, то для этого выполняется специальный рейс", - добавил представитель компании. В Red Wings отметили, что в случае принятия новых правил готовы оказать услугу по перевозке собак массы до 75 кг при соблюдении определенных условий: габариты контейнера должны обеспечивать животному возможность стоять, лежать и поворачиваться естественным образом и одновременно соответствовать размерам грузовых дверей воздушного судна. В других крупных компаниях не ответили на запрос "Ведомостей".