"Газпром" увеличил экспорт газа во Францию почти в 1,5 раза

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Газпром"увеличил экпорт во Францию с начала года почти в 1,5 раза, тем не менее подземные хранилища газа (ПХГ) в стране заполнены менее чем на 30%. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ - сокращаться. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции упали ниже 30%", - отмечает компания.

На прошлой неделе "Газпром" заявил, что Германия из-за холодной зимы за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 января по 15 февраля "Газпром", по предварительным данным, увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,5% (или на 7,4 млрд куб. м) - до 27,5 млрд куб. м. В частности, закупки увеличили такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%). Также компания с начала года увеличила объем поставок и на внутренний рынок - на 16% (на 7,1 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.