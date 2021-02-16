Инвестпортал Москвы и портал поставщиков получили награды в конкурсе интернет-проектов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный портал Москвы и портал поставщиков получили награды в конкурсе интернет-проектов "Золотой сайт". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В ежегодном конкурсе интернет-проектов "Золотой сайт" портал поставщиков занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей", а инвестиционный портал награжден специальным призом в номинации "Сайт поддержки бизнеса и инвестиций". На инвестиционном портале Москвы, который получил специальный приз в номинации "Сайт поддержки бизнеса и инвестиций", легко найти подробности о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах", - сказали в пресс-службе.

Как отметил руководитель департамента Александр Прохоров, при разработке нового функционала специалисты опираются на мнение инвесторов, учитывают их пожелания. Для оперативной связи бизнеса с правительством столицы на сайте работает линия прямых обращений. Всего за время существования на линию поступило более 9,6 тыс. обращений от предпринимателей, в том числе 2,9 тыс. - в 2020 году. Также в ноябре заработал сервис, позволяющий бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в столице и получать ответы в максимально короткие сроки в личном кабинете.

"Многие инвесторы отмечают, что взаимодействие с городом еще никогда не было таким открытым и оперативным", - добавил он.

В конце прошлого года было запущено мобильное приложение инвестиционного портала: теперь независимо от места и времени московским предпринимателям обеспечена удобная точка доступа к инструментам и информации, касающимся ведения инвестиционной деятельности в городе.

Столичный портал поставщиков, который занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей", был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Портал непрерывно развивается и дополняется новыми инструментами в соответствии с потребностями пользователей. В 2020 году команда разработчиков уделила особое внимание интерфейсу, чтобы заказчикам и поставщикам было еще удобнее работать с ресурсом.