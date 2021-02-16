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Минпромторг ждет роста производства в автопроме РФ в 2021 году

В прошлом году в автомобильной промышленности наблюдалось резкое падение показателей, отметил глава министерства Денис Мантуров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на рост производства в автомобильной промышленности страны в этом году, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Уже в этом году мы ожидаем рост промышленного производства в России по целому ряду направлений, включая легкую промышленность, спортивные товары, фармацевтику, химическую отрасль, а также - что особенно примечательно - автопром, где в прошлом году мы наблюдали резкое падение показателей", - сказал он, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2020 году снизилось на 17,5%, до 1 млн 259 тыс. машин, выпуск грузовых автомобилей в 2020 году упал на 8,7% - до 142 тыс. машин.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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