Мантуров: РФ готова к поставкам вакцины "Спутник V" и сотрудничеству по ее выпуску в ФРГ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Германией по поставкам и выпуску вакцины "Спутник V", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы, безусловно, готовы к сотрудничеству и с нашими немецкими партнерами как в части поставок, так и по выпуску вакцины в том числе на территории Германии", - сказал он, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. Он отметил, что РФ подала заявку на регистрацию вакцины в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Мантуров отметил, что применение вакцины одобрили почти 30 государств, уже осуществляются первые поставки, многие страны уже начали вакцинацию населения вакциной "Спутник V".

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт озвучил позицию правительства страны, согласно которой российская или какая-либо другая вакцина может использоваться в странах ЕС в случае ее сертификации в EMA и получения разрешения со стороны Еврокомиссии. В Германии ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности "Спутник V".