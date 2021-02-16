Глава OMV выразил уверенность в скором завершении строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Концерн OMV AG как один из инвесторов проекта газопровода "Северный поток - 2" заинтересован в скорейшем завершении этого проекта. Об этом сообщил председатель правления концерна Райнер Зеле в рамках VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

"Безусловно, я надеюсь, что это (завершение проекта - прим. ТАСС) произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности", - отметил он.

По словам главы OMV, инвесторы борются за этот проект и делают все возможное для его завершения. "Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен", - сказал он.

Зеле также обратил внимание на то, что санкции против "Северного потока - 2" в значительной степени касаются европейских компаний и просит США это учитывать. "Если говорить об односторонних экстерриториальных санкциях США, если эти санкции угрожают европейским компаниям, то здесь в общем-то нужно понимать, если хотите вводить санкции против России, то, пожалуйста, фокусируйтесь на России. В этом случае не нужно вводить такие санкции, которые наполовину будут ударять по европейским компаниям", - сказал Зеле.

Он считает, что этот вопрос надо решать по дипломатическим каналам и избегать наложения дополнительной нагрузки на бизнес. По его словам, проект "Северный поток - 2" экономически обоснован и необходим Европе. "Европе необходим этот газопровод, инвесторам необходимы гарантии по их инвестициям и, конечно же, нам необходимы надежные источники энергии для того, чтобы Европа как инвестиционная площадка оставалась конкурентоспособной", - добавил он.

Премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер на конференции также сообщил, что для Германии важно, чтобы газопровод "Северный поток - 2" был завершен. "Для Саксонии российский газ очень важен. Нам важно партнерство в этом секторе, и я рад, что оно существует десятилетиями", - сказал он.