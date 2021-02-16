Дума одобрила ужесточение ответственности за нарушение правил борьбы с болезнями животных

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, а также за нарушение правил карантина животных.

В первую очередь в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается ввести ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и распространение таких болезней. Это повлечет за собой штраф для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, на предпринимателей, работающих без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Кроме этого вводится ответственность за повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, штраф для граждан предусмотрен в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Для ИП и юридических лиц также предусмотрено приостановление деятельности на срок до 30 суток. Также вводится ответственность за повторное нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. Для граждан штрафы составят до 15 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Законопроектом ужесточается наказание за сокрытие от органов федерального государственного ветеринарного надзора сведений или их несвоевременное информирование о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. Под эту статью КоАП также подпадает несвоевременное принятие мер по локализации заболевания. Для граждан штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас - от 3 тыс. до 4 тыс. руб.), для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 30 тыс. до 40 тыс.), для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (действует - от 90 тыс. до 100 тыс. рублей).

При этом с 90 до 30 суток сокращается максимальный срок административного приостановления деятельности, применяемого в отношении юридических лиц и ИП в случае нарушения ими правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил либо правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.