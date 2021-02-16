Минцифры создаст платформу для взаимодействия госорганов с порталом Госуслуг

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ предусматривает создание и ввод в эксплуатацию новой платформы - "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг" для организации взаимодействия органов государственной власти, оказывающих государственные услуги с единым порталом Госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание государственной информационной системы обусловлено низким уровнем информатизации большого количества органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые в свою очередь самостоятельно не имеют возможности обеспечить перевод процесса предоставления государственных услуг в электронный вид", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что предполагаемые проектом постановления изменения соответствуют целям национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и позволят обеспечить доступность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде по единым стандартам на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту подчеркивается, что реализация данных положений не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.