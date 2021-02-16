Эксперт считает, что летом рубль покажет самые слабые уровни в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Летом рубль продемонстрирует самые слабые среднеквартальные уровни в 2021 году и просядет до 73 рублей за доллар и 91,3 рубля за евро ввиду возобновления зарубежного туризма. Об этом рассказал главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

"Значение геополитического фактора резко возросло в прошлом году и судя по всему останется значительным в этом году", - считает экономист. Согласно прогнозу компании, среднегодовой курс рубля составит примерно 72 рубля против доллара и на уровне около 90 рублей против евро. "Это хуже, чем было в 2019 году, но в целом это лучше результата на конец 2020 года", - заключил он.

С фундаментальной точки зрения рубль выглядит недооцененным, полагает Струченевский. На сегодняшний день премия за риск при вложениях в рубль составляет порядка 15%. "Премия за риск очень серьезно выросла, рост ее наблюдался в 2018 году и сейчас она также находится на очень высоком уровне. <…> Она означает, что если бы не факторы, которые увеличивают премию за риск, рубль мог бы быть намного сильнее нынешних уровней", - пояснил он, добавив, что рост такой премии также означает увеличение оттока капитала из страны.

"Начиная со второго квартала и практически до конца 2019 года Россия получала приток валюты, приток иностранного капитала, в итоге рубль был достаточно сильным. В 2020 году ситуация в корне изменилась и во втором квартале, а особенно во втором полугодии, произошел повышенный отток капитала", - сказал он, заметив, что в 2020 году в компании ожидают уменьшение оттока капитала - на уровне $34 млрд по сравнению с порядка $50 млрд в прошлом, однако это все еще меньше притока на уровне $2 млрд в 2019 году.

Между тем, сейчас есть потенциал для укрепления рубля, однако в третьем квартале в компании ожидают самого слабого рубля. В частности, это касается выездного туризма, который вновь "может заработать" на фоне прогресса в вакцинации. Таким образом, увеличение выезда и трат зарубежом будет оказывать давление на рубль.

Так, по прогнозам SberCIB Investment Research, в первом квартале курс отечественной валюты в среднем составит 72,5 рубля за доллар и 89,9 рубля за евро, во втором - 71,5 рубля за доллар и 89,5 рубля за евро, а в третьем квартале просядет до 73 рублей за доллар и 91,3 рубля за евро. При этом в четвертом квартале он укрепится до 71 рубля за доллар и 88,8 рубля за евро - максимального значения за год.