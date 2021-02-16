В Минвостокразвития сообщили о возможности изменения параметров "Дальневосточной ипотеки"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Изменения могут быть внесены в параметры программы "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщил во вторник заместитель главы Минвостокразвития Марат Шамьюнов.

"Хочу сказать, что пока мы получили достаточно положительные результаты. [За год] было рассмотрено 63 тыс. заявок, из них одобрено больше половины, выдано было 16 тыс. кредитов на 58 млрд [рублей], всего программа была запланирована объемом 450 млрд до 2035 года. Все зависит от темпов и от тех условий, которые будут продолжаться по программе, и от ее результатов. Возможно, эти параметры базовые будут скорректированы", - сказал Шамьюнов на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему реализации льготного ипотечного кредитования граждан.

Говоря о немногочисленных отказах в предоставлении кредитов в рамках программы, Шамьюнов пояснил, что в основном они были связаны с неудовлетворительной кредитной историей и с финансовым положениям заемщика.

"Изначально мы хотели охватить, прежде всего, молодую аудиторию, поэтому есть ограничения по предоставлению в первую очередь этих кредитов гражданам из молодых семей - до 35 лет, но вместе с тем мы заинтересованы, чтобы усиливалась и реализовывалась программа "Переселение", поэтому для переселенцев и для тех, кто задействован в программе "Дальневосточный гектар", таких ограничений по возрасту не предусмотрено", - отметил замглавы министерства.

По его словам, программа особенно хорошо себя проявила на территории трех субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) - в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. На них приходится почти 50% всех объемов выданных кредитов.

О "Дальневосточной ипотеке"

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны.

Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.