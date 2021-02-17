Оборот кафе и ресторанов Петербурга в 2020 году показал максимальное за 10 лет снижение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Оборот предприятий общественного питания Петербурга в 2020 году снизился на 30,5% к уровню предыдущего года. Об этом говорится в ответе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию на запрос ТАСС.

"Наиболее пострадавшей вследствие борьбы с пандемией является сфера услуг. По итогам 2020 года оборот общественного питания снизился на 30,5%, объем платных услуг населению - на 18,4%. Это максимальное снижение за последние 10 лет", - сказано в ответе.

На потребительском рынке Петербурга по итогам прошлого года также зафиксирована отрицательная динамика, обусловленная падением на 3,4% оборота непродовольственных товаров, доля которых составляет 65% от всего оборота розничной торговли. При этом оборот розничной торговли пищевыми продуктами продемонстрировал рост на 0,7% к уровню 2019 года.

Также из-за ограничений пандемии существенно пострадала туристическая отрасль. В 2020 году Санкт-Петербург принял всего 2,9 млн туристов против 10,4 млн туристов в 2019 году, падение числа иностранных туристов превысило 80%, российских - почти 70%.

С 30 января в Петербурге сняли большинство ограничений по работе кафе и ресторанов, в том числе отменен запрет на их ночную работу и разрешена работа ресторанов в торговых центрах. Другие ограничения, установленные прошлым постановлением по 28 февраля, продлили до 10 марта. Также с 12 февраля открылись фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах.