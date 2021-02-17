{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Акции "Русала" на Мосбирже выросли на 6,7% в отсутствие корпоративных новостей

Стоимость акций достигла отметки в 39,99 руб. за бумагу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций российского производителя алюминия "Русал" на открытии торгов Московской биржи прибавила 6,7% и достигла отметки в 39,99 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

При этом к 10:29 мск рост акций компании замедлился до 4,09%, бумаги торговались на уровне 39,03 руб. за штуку.

Рост котировок "Русала" происходит в отсутствие корпоративных новостей.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года компании произвела 3,755 млн тонн алюминия, при этом продажи снизились до 3,926 млн тонн (-6%).

Теги
Россия
Комитет Госдумы одобрил запрет продажи неквалифицированным инвесторам сложных финпродуктов
Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым
Читать полностью