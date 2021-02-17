Акции "Русала" на Мосбирже выросли на 6,7% в отсутствие корпоративных новостей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций российского производителя алюминия "Русал" на открытии торгов Московской биржи прибавила 6,7% и достигла отметки в 39,99 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

При этом к 10:29 мск рост акций компании замедлился до 4,09%, бумаги торговались на уровне 39,03 руб. за штуку.

Рост котировок "Русала" происходит в отсутствие корпоративных новостей.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года компании произвела 3,755 млн тонн алюминия, при этом продажи снизились до 3,926 млн тонн (-6%).