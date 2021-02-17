"Новатэк" и "Росатом" будут участниками Арктического экономического совета

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Компании "Новатэк" и "Росатом" станут участниками Арктического экономического совета, который будет активно участвовать в рамках работы Арктического совета, сообщили в среду в пресс-службе полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

"Важной площадкой для развития экономического сотрудничества должен стать Арктический экономический совет - организация деловых кругов, в состав которой входят до трех представителей от государств - членов и постоянных участников Арктического совета. От России участвуют представители компаний, которые имеют практический опыт реализации крупных проектов в Арктике - ПАО "НОВАТЭК" и ГК "Росатом", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам первого заседания оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах, которое провел вице-премьер и полпред в ДФО Юрий Трутнев.

Арктический совет - ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения "арктических" вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает комплексные передовые оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.