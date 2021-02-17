Роскачество в 2020 году обнаружило больше всего нарушений в меде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскачество в 2020 году в ходе проверок продовольственных товаров обнаружило больше всего нарушений в меде, меньше всего - в водке и бородинском хлебе. Об этом говорится в сообщении организации.

"По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего - в водке (два товара из 23) и бородинском хлебе (четыре товара из 26)", - отмечается в сообщении.

По данным Роскачества, среди непродовольственных товаров самой проблемной категорией стала школьная форма, а именно - блузки для девочек начальных классов, в которой 23 из 38 товаров оказались с нарушениями. Всего, как отметили в организации, нарушения обязательных требований технических регламентов и ГОСТов в 2018 году обнаружены у 311 товаров, в 2019 году - у 272, а в 2020 году количество таких товаров уменьшилось до 210. "За 2020 год мы провели 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров и выявили 210 нарушений обязательных требований по качеству и безопасности. Всех нарушителей мы оповестили о результатах", - сказал заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов, слова которого приводятся в сообщении организации.

В организации также сообщили, что более 60% производителей, включая представителей торговых сетей, с которыми проводилась работа по выявленным нарушениям (в том числе по не соответствиям опережающим стандартам Роскачества), приняли результаты исследований как стимул для совершенствования. Для сравнения, в 2019 году только 32% нарушителей провели корректирующие мероприятия, чтобы улучшить качество своей продукции, в 2018 - лишь 15%.

В 2020 году крупнейшие ретейлеры - Х5 Retail Group, Metro С&C, "Азбука вкуса", "Ашан", "ВкусВилл", "Глобус", "Дикси", "Лента" и "О’Кей" - своевременно снимали товары с несоответствиями с полок магазинов. Например, по данным организации, "Лента" изъяла из продажи шоколадные шарики для завтраков, которые выпускались сетью под собственной торговой маркой, - в продукции был обнаружен опасный для здоровья токсин (охратоксин А - вещество, которое в том числе негативно влияет на почки). "ВкусВилл" прекратил сотрудничество с одним из поставщиков рыбы: в слабосоленой семге были нарушения микробиологической безопасности (листерии и кишечная палочка). В связи с тем, что в пельменях "Бульмени" и "Стародворье" была обнаружена кишечная палочка, производитель в целях снижения риска обсеменения продукции микроорганизмами, открыл новый мясной цех с раздельным потоком сырья и готовой продукции.

Всего за 2020 год из числа повторно исследованных категорий 12 торговых марок молочной продукции (творог, сметана, сливочное масло, плавленый сыр), восемь - мясной (колбасные изделия) и четыре марки рыбной продукции (филе трески) повысили качество, добавили в организации.