"Газпром нефть" увеличила выпуск бензина на своих НПЗ в 2020 году до 8,28 млн тонн

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2020 г. увеличила производство бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах - Московском и Омском - на 5,8%, до 8,28 млн тонн. Выпуск дизельного топлива увеличен на 4,92%, до 8,98 млн тонн, сообщила компания.

"Глубина переработки на Московском и Омском НПЗ возросла на 1,9 п. п. и 4,3 п. п., достигнув 84,1% и 93,9% соответственно. Благодаря инструментам цифрового мониторинга и планирования "Газпром нефти" предприятия обеспечили гибкий подход к производству востребованных нефтепродуктов в условиях высокой волатильности рынка", - отметили в компании.

НПЗ "Газпром нефти" также нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов на 11,1%, до 1,86 млн тонн. Продолжен тренд на сокращение выпуска мазута, его производство стало на 31% меньше, чем в 2019 году. Всего НПЗ компании в Москве и Омске совокупно обеспечили переработку 29,79 млн тонн нефтяного сырья.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года.