Кабмин утвердил дорожную карту развития рынка СПГ на пять лет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на предстоящие пять лет. Об этом сообщил в среду на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило дорожную карту развития рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет", - сказал он.

Премьер пояснил, что это важно с точки зрения газификации регионов, подчеркнув, что работу по этому направлению нужно ускорить. "Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей", - добавил он.

Мишустин заметил, что СПГ также можно успешно применять почти на любых видах транспорта.