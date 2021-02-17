Эмитентов парниковых газов планируют обязать предоставлять специальные отчеты

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предприятия - эмитенты парниковых газов в России планируют обязать отчитываться об этом направлении своей работы.

"Теперь все предприятия, работа которых сопровождается значительными объемами выбросов парниковых газов, будут отчитываться об этом. Такое требование станет обязательным для каждого из них", - заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства.

Он отметил, что это предусмотрено подготовленным в кабмине проектом закона об ограничении выбросов парниковых газов. "Это часть наших международных обязательств в рамках Парижского соглашения и новая климатическая политика РФ", - сказал Мишустин. По его словам, на базе этого документа появится государственная система учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения.

Таким образом, отметил премьер, бизнес получит возможность реализовывать свои экологические проекты и привлекать "зеленые инвестиции". "Рассчитываем, что законопроект будет стимулировать предприятия активнее модернизировать производство и внедрять новые технологии, чтобы снизить углеродный след их продукции", - подчеркнул он.