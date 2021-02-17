Мишустин рассчитывает, что новый закон о семеноводстве повысит качество сельхозпродукции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду рассматривает новую редакцию федерального закона о семеноводстве, который, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, нацелен на повышение качества российской агропродукции.

"Сегодня в повестку внесена новая редакция федерального закона о семеноводстве. В нем предусмотрены обязательные требования при обороте семян, в том числе к использованию и производству, а также показатели качества", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства. "Рассчитываем, что новая редакционная версия закона станет базой для эффективного развития отечественного семеноводства и повысит качество нашей агропродукции", - добавил премьер.

По его словам, в документе заложены основы продовольственной и экологической безопасности. Его цель - создать необходимые условия для эффективного развития рынка семян. "Только в сельском хозяйстве их ежегодно высевается около 10 млн тонн. Именно от посевного материала зависит урожай и, конечно, рентабельность многих хозяйств", - заметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что для снижения рисков появления на рынке фальсификатов, в России создается федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений. "Через этот цифровой ресурс можно будет проверить, где был выращен посевной материал и на какой урожай можно рассчитывать. В итоге в открытом доступе появится единая и полная информационная база семян, произведенных для продажи и посева", - уточнил он.

Кроме того, по словам главы кабмина, чтобы помочь людям ориентироваться в новых сортах, будет уточнен порядок их включения в государственный реестр селекционных достижений. Для этого каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики.