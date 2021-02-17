Путин утвердил закон, совершенствующий контроль за сделками между взаимозависимыми лицами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, направленные на совершенствование налогового контроля за сделками между взаимозависимыми лицами и порядка заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения. Закон опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Документ был инициирован правительством РФ, принят Госдумой 27 января и одобрен Советом Федерации 10 февраля.

Поправки направлены на совершенствование процедур налогового контроля, осуществляемого в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами и заключением соглашений о ценообразовании для целей налогообложения (такие соглашения заключаются между налоговой службой и крупнейшими налогоплательщиками). Вносятся также изменения в нормы о контролируемых сделках и о проведении налоговых проверок. Кроме того, документ устраняет правовые пробелы и неопределенности в сфере налогового администрирования.

Содержание поправок

В частности, закон меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ - нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни.

Максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с девяти до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации.

Согласно закону, теперь банки по запросу налоговых органов в течение трех дней обязаны предоставлять, в частности, копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, документы и информацию, предоставляемые клиентом при открытии счета, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента. В отношении организации или индивидуальных предпринимателей копии этих документов могут быть запрошены в случаях проведения налоговой проверки, вынесения в отношении этой организации решения о взыскании налога или принятия решения о приостановлении операций по счетам организации. Прописывается также порядок запроса этих копий в отношении физлиц.

Кроме того, расширяется перечень оснований, по которым вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, предусматривается возможность рассмотрения жалоб с использованием видео-конференц-связи.