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Пандемия COVID-19
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Еврокомиссия утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

Первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она также рассказала, что первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. "К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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