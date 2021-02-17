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Дума в I чтении одобрила сроки для согласования акта приемки работ по ремонту жилых домов

Согласно поправкам, акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления не позднее 10 рабочих дней со дня получения акта от регионального оператора

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, которым вводится срок в 10 дней для согласования и принятия акта приемки оказанных услуг или работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме.

Законопроект внесен Самарской губернской думой. Согласно поправкам, вносимым в Жилищный кодекс РФ, "акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего акта от регионального оператора", а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников.

Как пояснил ТАСС член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, практика показывает, что приемка работ может затягиваться на год или больше из-за возникших претензий. "Жильцы многоквартирных домов ремонтом были недовольны, а поделать ничего не могли. Принимаемый нами законопроект устанавливает срок принятия акта оказанных услуг в многоквартирном доме, это 10 дней", - пояснил он.

Кроме того, продолжил депутат, "согласно поправкам, теперь орган местного самоуправления и уполномоченное лицо имеют возможность направить обоснованные возражения на акт приемки от регионального оператора в случае, если работы или оказанные услуги по капитальному ремонту выполнены с отступлением от проектной документации либо с ненадлежащим качеством".

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