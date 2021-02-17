В работе приложения банка "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе сервиса банка "Тинькофф" наблюдаются в среду в России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, клиенты "Тинькофф" в социальных сетях жалуются на проблемы с авторизацией в приложениях банка и "Тинькофф инвестиции".

В банке подтвердили ТАСС сбой в работе сервисов и отметили, что он затронул примерно 1 тыс. пользователей.

"Есть затруднения со входом в приложение, на текущий момент [сбой] затронул около 1 тысячи человек", - сообщил ТАСС представитель банка.

На 15:27 мск было зафиксировано 706 отзыва. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Большая часть пользователей (91%) жаловалась на невозможность войти в систему, еще 7% сообщали о сбое всех сервисов, 1% пользователей сообщал о невозможности перевода денег.