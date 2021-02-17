Бывший топ-менеджер банка Goldman Sachs стал главой совета директоров Би-би-си

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Ричард Шарп, занимавший ранее высокие руководящие посты в банке Goldman Sachs, стал новым главой британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си на предстоящие четыре года. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства.

"Ричард Шарп был назначен председателем совета директоров на четыре года с 16 февраля 2021 года по 15 февраля 2025 года", - отмечается в сообщении ведомства. В нем указывается, что соответствующее решение было принято, учитывая внушительный опыт работы 65-летнего Шарпа в финансовом секторе.

Так, с 1984 года менеджер работал на протяжении 23 лет в американском банке Goldman Sachs, дослужившись до должности руководителя подразделения, ответственного за операции с ценными бумагами в Европе. С 2013 по 2019 год он был членом комитета по финансовой политике Банка Англии. Помимо этого, Шарп ранее возглавлял Королевскую академию художеств.

В свою очередь газета The Guardian подчеркнула, что новый глава Би-би-си является крупным донором правящей Консервативной партии. Более того, он был советником действующего премьер-министра Бориса Джонсона в его бытность мэром Лондона (2008-2016), а также оказывал консультативные услуги нынешнему министру финансов королевства Риши Сунаку.