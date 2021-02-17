Минфин назвал условия применения пониженных ставок налога на дивиденды в офшорах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Компании, депозитарные расписки которых торгуются на биржах России, Кипра или Люксембурга, могут применять пониженные ставки налога в 5% для доходов, полученных в виде дивидендов. Об этом говорится в разъяснении Минфина.

"Положения соглашений [об избежании двойного налогообложения] с Кипром и Люксембургом допускают применение пониженных ставок налога у источника в отношении выплат дивидендов компаниям, у которых на бирже торгуются как акции, так и депозитарные расписки по ним. Однако при выплате процентов, исходя из норм соглашений с Кипром и Люксембургом, такой подход неприменим - в этом случае допускается свободное обращение только акций", - пояснил статс-секретарь - замминистра Алексей Сазанов, слова которого приводятся в разъяснении.

Минфин отмечает, что положения соглашений об избежании двойного налогообложения устанавливают, что ставка 5% распространяется на выплаты доходов в виде дивидендов и процентов российскими организациями в адрес публичных компаний из договаривающихся стран при выполнении ряда условий, одно из которых - акции компании должны котироваться на зарегистрированной фондовой бирже. Исходя из положений соглашений с Кипром, Люксембургом и Мальтой, термин "зарегистрированная фондовая биржа" означает любую фондовую биржу, учрежденную и регулируемую законодательством любой из договаривающихся стран, то есть России или государства - партнера по соглашению.

"Терминологией соглашений с Кипром и Люксембургом определено, что для получения льготы по доходам в виде дивидендов обращаться на бирже могут как акции компании, так и депозитарные расписки по ним. Тогда как в отношении доходов в виде процентов пониженная ставка применяется при условии обращения на бирже исключительно акций", - разъясняет Минфин.

При этом министерство уточняет, что терминология российско-мальтийской конвенции не позволяет применять 5% ставку налога при выплате как дивидендов, так и процентов публичным компаниям, у которых в свободном обращении находятся депозитарные расписки, а не акции.

Налог у источника взимается с нерезидентов, получающих с территории государства доход без образования постоянного представительства.