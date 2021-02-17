Кабмин выступил против самостоятельного утверждения ЦБ стандартов продажи финпродуктов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ предложило Банку России дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для введения ограничений на продажу банками продуктов неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в отзыве кабмина на соответствующий законопроект, подготовленный ЦБ. Помимо этого, правительство выступает против самостоятельного утверждения регулятором стандартов продаж банками финансовых продуктов.

В январе 2021 года на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому ЦБ сможет ограничивать заключение финансовыми организациями договоров с неквалифицированными инвесторами. При этом данный документ наделяет ЦБ правом возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет у клиента - неквалифицированного инвестора проданные ему инструменты и возместить все расходы, если их действия создают существенную угрозу правам и законным интересам физлиц. При этом, продавец должен будет соотносить продаваемые продукты с риск-профилем клиента при помощи тестирования, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года.

В своем отзыве правительственная комиссия предложила "дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для введения ограничений на продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам".

Комиссия также выступила против наделения Банка России правом самостоятельного утверждения стандартов продаж банками финансовых продуктов. "Предусмотрено, что указанные стандарты не подлежат государственной регистрации. Данный подход не может быть поддержан, поскольку самостоятельное утверждение Банком России стандартов является государственным регулированием и должно осуществляться в форме нормативных актов Банка России, принимаемых в установленном порядке, в том числе предполагающем регистрацию в Минюсте России", - указывается в проекте заключения.

В кабмине также поддержали неприменение части ограничений в случае, если "по состоянию на 15 декабря 2020 года физическое лицо владело соответствующей ценной бумагой или являлось стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, независимо от того, в какой срок ранее была приобретена такая ценная бумага и заключен соответствующий договор".

"Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - также говорится в комментарии.