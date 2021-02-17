Конгрессмены запросили у Госдепа информацию по санкциям в отношении "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американские конгрессмены в среду запросили у госсекретаря США Энтони Блинкена информацию о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Мы пишем вам, чтобы запросить информацию о планах администрации [президента США Джо] Байдена по реализации санкций в отношении "Северного потока - 2", которые требуются в соответствии с поправками к "Закону о защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA)", - говорится в письме, направленном законодателями Блинкену. Текст документа, подписи под которым поставили республиканцы Майкл Маккол (от Техаса) и Адам Кинзингер (от Иллинойса), а также демократы Марси Каптур (от Огайо) и Рубен Гальего (от Аризоны), распространила пресс-служба республиканцев комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как напоминают конгрессмены, "Пояснительный закон о защите энергетической безопасности Европы" (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act, PEESCA), принятый в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года), предполагает введение санкций в отношении занятых в строительстве газопровода судов, предоставляющих им услуги компаний, а также страховых и сертификационных фирм. "Мы просим Госдепартамент провести брифинг относительно усилий администрации по выполнению PEESCA", - поясняют законодатели. Помимо прочего, они хотят получить информацию о ситуации со строительством самого газопровода, а также о подготовке администрацией следующего обязательного отчета о юрлицах, участвующих в подпадающей, с точки зрения американского законодательства, под санкции деятельности в связи с реализацией проекта. Данный отчет должен был быть направлен в Конгресс 16 февраля, отмечают законодатели.

К письму они приложили список судов, которые, "как предполагается, участвовали" в строительстве "Северного потока - 2" с момента вступления в силу американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Конгрессмены просят Госдеп предоставить им оценку деятельности перечисленных судов.