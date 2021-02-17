Ветеринарные сертификаты стали доступны в системе маркировки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ветеринарные сертификаты на молочную и иную сельскохозяйственную продукцию, содержащиеся в информационной системе ВетИС "Меркурий", теперь доступны в системе маркировки "Честный знак", такая интеграция двух систем позволит покупателям и контрольным органам отслеживать не только движение товара от производства до розницы, но и узнавать, из какого сырья сделана продукция. Об этом сообщил замглавы Россельхознадзора Константин Савенков в среду в Госдуме на круглом столе, посвященном защите молочной продукции от фальсификата.

"В результате данной интеграции система ВетИС действует на этапе перемещения сырья и на этапе производства, <…> а система маркировки действует от производства готовой продукции до реализации конечному потребителю. Для участников оборота в системе ВетИС и ГИС "Маркировка" ("Честный знак" - прим. ТАСС) реализованы интеграционные модули для одновременного выполнения требований как по маркировке готовой продукции, так и по оформлению ветеринарных сертификатов", - сказал Савенков.

Он добавил, что система "Меркурий" теперь подключена к каталогу продукции "Честного знака". "У нас завершено подключение нашей системы ВетИС к каталогу продукции для облегчения загрузки сведений из карточек товаров по коду продукции (код маркировки Data Matrix - прим. ТАСС)", - сказал представитель надзорного ведомства.

Кроме того, для контроля со стороны Россельхознадзора в системе маркировки создан специальный личный кабинет, через который представители ведомства смогут отслеживать передвижение товаров, сообщил Савенков.

В целом задача интеграции двух систем реализована, резюмировал замглавы Россельхознадзора. "Что касается наших интеграционных процессов и проведения эксперимента [по внедрению маркировки молочной продукции], мы, в принципе, те основные параметры, которые закладывали на проведение эксперимента, реализовали", - сказал он.

Внедряемая в России система маркировки товаров с помощью двухмерного кода Data Matrix призвана отслеживать легальность и качество товара, она уже стала обязательной для лекарств, обуви и ряда других товаров. С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка молочной продукции, перед этим прошел эксперимент по ее внедрению с участием представителей отрасли. Обязательная маркировка будет поэтапно вводиться для различных видов молочной продукции в 2021-2022 годах.

Пример успешной интеграции

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга РФ Екатерина Приезжева в ходе круглого стола отметила, что интеграция "Меркурия" и системы маркировки стала успешным примером, который будет использоваться для интеграции других систем.

"За счет интеграции система маркировки обогащается данными из системы "Меркурий", мы имеем все данные по системе ветсертификации на протяжении всей цепочки, и, соответственно, система "Меркурий" обогащается данными системы маркировки, и коды маркировки продукции привязаны к ветеринарным сертификатам. И эта интеграция - один из успешных примеров интеграции ведомственных систем, он у нас служит образцом, потому что в дальнейшем мы планируем таким же образом интегрировать систему маркировки с другими системами прослеживаемости", - сказала она.

Интеграция обеспечит контроль качества товара как со стороны Россельхознадзора, так и со стороны потребителя через бесплатное мобильное приложение "Честный знак", подчеркнул Алексей Сидоров, представитель Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки.

"Я бы хотел обратить внимание на то, что получат представители контрольно-надзорного органа в плане обеспечения качества и безопасности. Срок годности товара невозможно будет изменить, он присваивается товару на этапе ввода в оборот. Второе - это удобство для потребителя: срок годности после сканирования Data Matrix появляется в приложении крупным шрифтом, его не нужно искать на упаковке. Также приложение высчитывает, сколько дней остается до окончания срока годности", - сказал Сидоров.

Замдиректора Молочного союза России Евгений Купляускас отметил, что пожелания представителей отрасли как в связи с работой двух систем прослеживания товаров, так и в целом в связи с маркировкой молочной продукции собираются в ходе контактов с бизнесом и поездок по регионам страны. "Замечания есть, есть пожелания, мы это все фиксируем, передаем по каналам. Проблемы действительно есть, и надеемся, что мы их совместно все-таки решим", - сказал он.

В свою очередь член комитета Госдумы по аграрным вопросам Наталья Боева подчеркнула, что главная цель внедрения систем прослеживаемости товаров и их интеграции - это борьба с фальсификатом и некачественной продукцией. "Задача каждого из нас - сделать так, чтобы на прилавках магазинов присутствовала только качественная, нефальсифицированная продукция, на упаковке которой должна быть честная информация о составе, сроке годности и производителе. Не перекладывать на потребителя ответственность за то, что он сам не дочитал, недосмотрел, сделал неправильный выбор", - сказала Боева.