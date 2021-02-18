Опрос: большинство россиян считают, что власти должны больше вкладывать в здравоохранение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государству, по мнению 65% россиян, нужно выделять больше средств на развитие больниц, поликлиник и повышение зарплат медицинскому персоналу, такие данные содержатся в материалах мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", имеющегося в распоряжении ТАСС. В 2018 году подобного мнения придерживались 52% респондентов.

Данные исследования свидетельствуют о том, что сегодня население РФ ожидает увеличения расходов на профилактику заболеваний, за это высказались 45% респондентов, среди москвичей этот показатель составил 53%. Кроме того, вырос запрос на улучшение лекарственного обеспечения в больницах с 30% в 2018 году до 44% в 2020-м.

"На первом месте, как и раньше, более добросовестное отношение медицинского персонала к своим обязанностям (46% в 2020 и 43% в 2018)", - следует из данных НИУ ВШЭ.

Каждый пятый житель страны также считает, что следует нарастить бюджетные расходы на увеличение числа бригад скорой помощи и их оснащения. "Инвестиции в первичное звено с одной стороны и пониженная роль поликлиник в период первой волны коронавируса с другой стороны в целом по стране снизили интерес к оснащению больниц и поликлиник новым медицинским оборудованием (снижение доли поддерживающих на 10 п. п.) и открытию кабинетов врачей общей практики рядом с домом (снижение доли поддерживающих на 8 п. п.)", - отмечается в исследовании. Однако эксперты предполагают, что такая тенденция изменится в ближайшие годы с уходом пандемии.

Социальные приоритеты

Отвечая на вопрос о приоритетах, на которые государство должно направлять больше средств, чем сейчас, 54% жителей России (против 43% в 2018-м) также высказались за увеличение расходов на развитие школ и детских садов, повышение зарплат учителям и воспитателям. 45% назвали в числе приоритетных направлений государственного финансирования выплату пенсий. Двумя годами ранее этот вариант ответа выбрали 41% опрошенных. При этом москвичи, согласно данным опроса, в меньшей степени, чем жители других городов, в 2020 году обеспокоены вопросами здравоохранения и школьного образования - 60% и 44% соответственно.

"Иерархия предпочтений в бюджетных расходах со временем не меняется: на первом месте здравоохранение, на втором - школа, на третьем - пенсии. Наибольшее внимание к здравоохранению у молодых людей (69%). Дефицитом ресурсов на развитие школы максимально обеспокоены респонденты в возрасте до 19 лет (61%) молодые родители (60%). Москва повторяет динамику настроений России, но с важными отличиями: вторым приоритетом после медицины стала экология", - говорится в исследовании.

Экология, дороги и городская среда

Стоит отметить, что в 2020 году 41% опрошенных россиян (против 34% в 2018-м) заявили, что больше денег стоит выделять на экологию и защиту окружающей среды. 38% хотели бы, чтоб больше средств направлялось на выплаты социальных пособий инвалидам, семьям с детьми, бедным, безработным, здесь показатель почти не поменялся - два года назад такого мнения придерживались 37%.

В то же время сократилось число тех, кто выбрал в качестве приоритетного направления государственных расходов строительство и ремонт дорог, развитие общественного транспорта - 37% в 2020 году против 46% в 2018-м.

По 27% россиян думают, что больше денег необходимо выделять на жилищное строительство и улучшение городской среды, а также на создание новых рабочих мест. 22% хотели бы видеть увеличение расходов на развитие профессионального образования, повышение зарплат преподавателям вузов и ссузов.

В опросе, который проводился в конце 2020 года, участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 000 респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность выборки составляет не более 1,9%.