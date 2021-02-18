Facebook удалил публикации австралийских СМИ с их страниц

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Публикации австралийских СМИ, размещенные на их страницах в Facebook, были удалены администрацией платформы в четверг.

Пользователи социальной сети в Австралии обнаружили, что все публикации местных новостных компаний, телеканалов и газет были полностью удалены с официальных страниц СМИ в Facebook, а при попытке поделиться опубликованной на сайте новостью появляется сообщение об ошибке. "В ответ на предложенный Австралией новый закон о переговорах для СМИ Facebook ограничит для пользователей в Австралии возможности обмена или просмотра австралийского и международного новостного контента. К сожалению, этот закон <…> стремится наказать Facebook, [заставив платить] за контент, который мы не просили", - написал в четверг в своем блоге Уильям Истон, управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии.

Истон отметил, что после вступления в силу закон создаст условия, в которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит. "[В таких условиях] Facebook отдаст приоритет инвестициям в других странах", - подчеркнул он, добавив, что возможности публикации и обмена новостными ссылками на материалы австралийских медиакомпаний будут ограничены для пользователей по всему миру.

Министр связи Австралии Пол Флетчер заявил, что правительство страны не отступит от своего решения принять кодекс ведения переговоров для СМИ, несмотря на решение Facebook. "Если вы занимаетесь бизнесом в Австралии, вам нужно иметь дело с законами Австралии", - сказал он в интервью вещательной корпорации ABC.

Главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что продолжает "конструктивную дискуссию с основателем Facebook Марком Цукербергом. "Он поднял несколько вопросов, касающихся кодекса ведения переговоров в средствах массовой информации, и мы договорились продолжить разговор и попытаться найти выход", - написал Фрайденберг в своем Twitter в четверг.

Кодекс для медиарынка Австралии

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Планируется, что кодекс будет регулировать сферу обмена данными, условия модерирования новостей и формирования рейтингов, а также порядок монетизации и совместного использования доходов от публикации новостей. Будут установлены механизмы разрешения споров между субъектами рынка и наказания за неисполнение договоров.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Планировалось, что рассмотрение законопроекта начнется 16 февраля, однако главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что оно состоится немного позднее, поскольку "правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Facebook и Google".