Новак обсудит с нефтяниками расширение параметров НДД для проектов высоковязкой нефти

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главы ряда нефтяных компаний соберутся утром 18 февраля на совещание у вице-премьера РФ Александра Новака в правительстве, чтобы обсудить развитие нефтяных проектов, в том числе по высоковязкой нефти в новых налоговых условиях. Об этом сообщили ТАСС два источника в отрасли.

"Совещание сегодня утром будет. Речь идет о том, что после отмены льгот по нам было предложено перейти на режим НДД (налог на добавленный доход), но в существующем виде его параметры не позволяют говорить о долгосрочном развитии сложных проектов", - сказал собеседник ТАСС. По его словам, нефтяники хотят обсудить с курирующим ТЭК вице-премьером вопрос о расширении параметров НДД, "чтобы на нем стало рентабельно работать".

Два других собеседника ТАСС подтвердили факт встречи в правительстве и суть переговоров, добавив, что во встрече примут участие не все компании. Один из них отметил, что соответствующее обращение к Новаку в письме направили главы Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Рустам Минниханов и Наталья Комарова. Ранее о письме писала газета "Коммерсантъ".

Льготы по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим. ТАСС) при добыче сверхвязкой нефти и другие стимулирующие преференции для нефтяников власти отменили осенью прошлого года. Минфин посчитал, что компании пользуются этими возможностями неэффективно, и рассчитывал за счет этого привлечь в бюджет более 300 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. Взамен им было предложено перейти на режим НДД, условия которого осенью также ужесточились.

Нефтяники к новому предложению отнеслись со скепсисом и жаловались на то, что без льгот разработка проектов будет невыгодна. Так, начальник департамента обеспечения добычи нефти и газа "Лукойла" Азат Хабибуллин говорил ТАСС, что компания прекратила инвестиции в рост добычи сверхвязкой нефти после отмены льгот по НДПИ в 2020 году. В частности, прекращены инвестиции в развитие Ярегского нефтяного месторождения в Коми и других подобных проектов.

По сведениям "Коммерсанта", Минниханов и Комарова просят выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД, предусмотрев возможность учитывать при его расчете затраты на развитие смежных бизнесов - нефтепереработки, нефтехимии и др., - а с 2022 года выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти с пониженным НДПИ. Снизить НДПИ предлагают и для трудноизвлекаемых запасов, также просят уменьшить базовую ставку НДПИ для нерентабельных запасов на 10-15% и отменить для них введенный в 2017 году повышающий коэффициент в размере 428 руб. за тонну. Помимо этого, предлагается расширить критерии применения пониженного НДПИ для небольших месторождений в ХМАО с 5 млн до 20 млн тонн нефти, а также ввести ряд других стимулирующих мер.