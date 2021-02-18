{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин назначил Поликашина временно исполняющим обязанности главы ФСС

Ранее он занимал пост заместителя председателя Фонда
Премьер-министр РФ Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России будет Алексей Поликашин. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поликашин ранее занимал пост замглавы ФСС.

Решение связано с переходом прежнего руководителя Фонда социального страхования Андрея Кигима на должность главы Пенсионного фонда РФ, его назначение было утверждено Мишустиным 12 февраля. До этого Кигим в течение восьми лет возглавлял ФСС.

Экс-глава ПФР Максим Топилин был председателем правления Пенсионного фонда РФ с 23 января 2020 года. До этого с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года он занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТопилин, Максим АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКигим, Андрей Степанович
Банк "Тинькофф" восстановил работу сервисов после сбоя
Ранее клиенты банка жаловались на проблемы с авторизацией в мобильных приложениях
Читать полностью