Мишустин назначил Поликашина временно исполняющим обязанности главы ФСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России будет Алексей Поликашин. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поликашин ранее занимал пост замглавы ФСС.

Решение связано с переходом прежнего руководителя Фонда социального страхования Андрея Кигима на должность главы Пенсионного фонда РФ, его назначение было утверждено Мишустиным 12 февраля. До этого Кигим в течение восьми лет возглавлял ФСС.

Экс-глава ПФР Максим Топилин был председателем правления Пенсионного фонда РФ с 23 января 2020 года. До этого с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года он занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года).