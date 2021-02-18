Партию топлива доставят в прибрежные районы в Хабаровском крае после циклона

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Биксур СВ" в ближайшие дни начнет продажу топлива на своих заправках в Ванинском и Советско-Гаванском районах в Хабаровском крае, где отмечаются перебои в поставках. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В Советской Гавани и Ванино в феврале сложилась локальная ситуация с дефицитом топлива. Местным нефтетрейдерам не отгрузили закупленные ими на бирже партии, из-за чего возникли перебои с продажей бензина на автозаправках. Ранее глава региона Михаил Дегтярев сообщал, что виной этому стали ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос.

"Компания ООО "Биксур СВ" везет в Советско-Гаванский и Ванинский районы 120 тонн бензина АИ-92. Топливо уже должно было пойти в продажу, но вмешалась погода. Однако в ближайшие дни эта партия бензина все же поступит на АЗС обоих районов, что дополнительно позволит избежать напряженности в топливном вопросе", - говорится в сообщении. На этой неделе мощный снежный циклон накрыл Хабаровский край, наиболее сильно пострадали Ванинский и Советско-Гаванский районы. Сильным ветром там повредило кровли зданий, выбило окна, повалило столбы.

Со ссылкой на и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова сообщается, что сейчас бензин в Советско-Гаванском и Ванинском районах продают на 10 заправках компаний ООО "АЗС-Трансбункер" и ИП "Марченко", то есть на большинстве, но не на всех. У них создан двухнедельный запас горючего. "Кроме того, обе компании продолжают закупки на будущее. Как только начнутся продажи у ООО "Биксур СВ", мы дополнительно создадим резерв", - приводятся в сообщении слова Чипизубова.

Специалисты продолжают отслеживать и ситуацию с ценами на ГСМ в регионе. Сейчас факты повышения цены зафиксированы в селе Богородское Ульчского района, где топливо продают на АЗС местного предпринимателя. Нефтетрейдер закупил бензин на моменте высоких цен, поэтому был вынужден увеличить розничную стоимость. Однако туда уже идет топливо другой компании, выкупленное по более низкой цене.

Ситуацию с обеспечением бензином контролирует оперативный штаб, созданный по поручению врио губернатора края. Входящие в него ведомства координируют все поставки топлива в регионе. Дефицит бензина в Хабаровском крае ранее сложился в январе и начале февраля из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ. К заправкам в Хабаровске выстраивались огромные очереди. Проблемы с бензином отмечались и в других регионах Дальнего Востока. Сейчас ситуация разрешена.