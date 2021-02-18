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Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей

Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Мы подвели итоги года, и по нашим данным объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд рублей. Это очень неплохой показатель, учитывая то, что в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро. Люди снимали деньги, люди, так сказать, которые занимаются не совсем правильным деятельностью также пытались обналичивать денежные средства, но тем не менее банки, финансовые институты неплохо сработали в этом направлении", - сказал он.

Он также уточнил, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей со 720 млрд рублей в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд рублей.

Кроме того, по словам Скобелкина, правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку.

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