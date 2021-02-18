Международные резервы РФ за неделю увеличились на $5,4 млрд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 12 февраля 2021 года увеличились на 0,9% (или на $5,4 млрд) по сравнению с показателем на 5 февраля и составили $591,5 млрд, говорится в материалах ЦБ РФ.

По данным регулятора, рост резервов произошел в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.