Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

"Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В таких случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам", - отметила Бобрышева.

По ее словам, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки.

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей. Он также уточнил, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей с 720 млрд рублей в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд рублей.

Кроме того, по словам Скобелкина, правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку.