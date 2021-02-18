В Роструде напомнили о сокращенном рабочем дне 20 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"По производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", - сказал он.

Рабочая неделя в преддверии Дня защитника Отечества продлится с 15 по 20 февраля и будет шестидневной. Затем россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя.