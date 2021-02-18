"Газпром нефть" рассчитывает на ослабление ограничений в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" надеется, что в 2021 году у компании появится возможность увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако готова к любому сценарию. Об этом сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции для аналитиков и инвесторов.

"Определенные возможности по росту добычи у нас есть, но все будет зависеть от квоты, от того какие будут ограничения. Мы надеемся, что с учетом оживления рынка будут появляться дополнительные квоты и дополнительные возможности, но в целом мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Согласно операционным результатам "Газпром нефти", в 2020 году компания незначительно сократила добычу углеводородов по сравнению с 2019 году, до 96,06 млн т н. э. Добыча нефти за отчетный период снизилась на 4,3%, до 60,52 млн т по причине ограничений, действующих в рамках сделки ОПЕК+. В то же время добыча газа возросла на 5,5% в годовом выражении и составила 43,08 млрд куб. м.

Капитальные затраты

"Газпром нефть" ожидает, что капитальные затраты в 2021 году сохранятся на уровне 2020 года.

"Мы примерно их [капитальные затраты] ожидаем на уровне 2020 года, плюс-минус, опять-таки все будет зависеть от конъюнктуры", - сказал Янкевич.