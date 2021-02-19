Фондовые торги в США завершились снижением индексов на 0,5%

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали снижение в районе 0,5% по итогам торговой сессии в четверг.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 119,68 пункта (0,38%) и остановился на отметке 31 493,34. Индекс S&P 500 потерял 17,36 пункта (0,44%) и оказался на отметке 3 913,97. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 62,20 пункта (0,45%), до 13 637,51.

Одной из причин озабоченности инвесторов стали опубликованные цифры по безработице в США, которые оказались заметно выше, чем прогнозировалось. При этом некоторые эксперты полагают, что рост безработицы будет носить характер небольшого скачка, показатели вскоре начнут улучшаться, а вместе с ними и биржевые индексы. "Учитывая желание и возможность Конгресса раз за разом делать шаг вперед и поддерживать нашу экономику на плаву, пока мы восстанавливаемся, более чем вероятно, что подобные разочаровывающие цифры не будут восприниматься очень серьезно", - приводит портал Business Insider слова руководителя инвестиционной стратегии компании E-Trade Майка Лёвенгарта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:21 по времени Восточного побережья США (00:21 мск) цена поставок энергоносителя в марте снизилась на $1,66 (2,69%), до $60,06.