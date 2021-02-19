Федеральные власти поддержали идею строительства на Сахалине и Курилах рыбокомбинатов

ТАСС, 19 февраля. Федеральные власти поддержали инициативу Сахалинской области по строительству предприятий прибрежной рыбопереработки. Строить заводы будут с привлечением инвестиционных квот, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Федеральные власти поддержали идею строительства на Сахалине и Курилах рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты <…> Накануне этот вопрос обсудили зампред областного правительства Антон Зайцев и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов", - говорится в сообщении.

Соколов отметил, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков доложил об инициативе президенту Владимиру Путину. Идея получила одобрение, изменения в механизм получения инвестиционных квот планируется внести в нормативную базу.

Инвестиционная программа "квоты в обмен на инвестиции" позволила создать рыбоперерабатывающие заводы на Курилах, однако поддержка смещена в сторону строительства флота. "Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории в Сахалинской области. Особенно это касается Курильских островов, находящихся в непосредственной близости к районам промысла", - приводят в сообщении слова Зайцева.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Программа предусматривает, что государство субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать обновление промыслового флота.

В январе вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями в ситуации ограничения экспорта рыбной продукции со стороны КНР. Он обозначил, что предприятия должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать всю продукцию в РФ.